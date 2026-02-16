El Ayuntamiento de los Pallaresos licita la remodelación del parque de la Font de la Mina

Plano del proyecto ejecutivo para el arreglo del parque de la Font de la Mina. El parque ya fue objeto de varias intervenciones los años 2010 y 2020.AYUNTAMIENTO DE LOS PALLARESOS

El Ayuntamiento de los Pallaresos ha sacado a licitación las obras para arreglar el parque de la Font de la Mina. La actuación se centrará principalmente en la remodelación de la zona lúdica y de recreo con el objetivo de mejorar la seguridad y la accesibilidad de este espacio, así como el drenaje para la evacuación de las aguas. El proyecto cuenta con un presupuesto de 161.771,99 euros (IVA incluido) y está previsto que el plazo de ejecución de los trabajos sea de tres meses.

El parque se encuentra delimitado por la calle de la Cometa, la calle del Arquitecte Jujol, la avenida de Catalunya y el recinto de la Escuela Sant Sebastià. Creado a finales de los años ochenta, ya fue objeto de varias intervenciones el 2010 y 2020, con la renovación de los juegos infantiles, la incorporación de pavimentos de caucho y la mejora de las vallas perimetrales. Sin embargo, el paso del tiempo y los problemas ocasionados por el sistema deficiente de drenaje han hecho necesaria una nueva actuación integral.

Evitar inundaciones

La zona central del parque, donde se concentran los elementos de recreo, se encuentra en una cota inferior respecto a las calles que lo rodean, hecho que provoca inundaciones recurrentes en episodios de lluvias intensas. Además, algunos elementos y mobiliario urbano presentan un avanzado estado de degradación, mientras que la fuente de agua potable está fuera de servicio y la iluminación es insuficiente.

Los juegos en mal estado, como el elefante-rocódromo, se retirarán y se instalarán nuevos equipamientos como una tirolina, una cama elástica o una casita. También se limpiarán las pintadas de algunas estructuras que se mantendrán. El proyecto incluye también la renovación del pavimento del acceso principal, con la eliminación del peldaño actual para adaptarlo a la normativa vigente. Por otra parte, se mejorará la entrada de vehículos y se anulará la rampa existente desde la avenida de Catalunya.

Una de las actuaciones destacadas será la mejora del sistema de drenaje. Se sustituirán las rejas existentes por una nueva reja lineal de grandes dimensiones en la entrada principal, se construirá un pozo en la cota más baja del parque con una reja de drenaje para la limpieza de los sedimentos y se creará un desagüe para la fuente que conectará con el colector general.

Finalmente, se renovará el alumbrado con tecnología LED, así como el cableado eléctrico y el cuadro eléctrico. Además, se rebajará el terreno en varios puntos y se delimitará la zona de juegos con tablones de madera ecológica. Igualmente, se renovará el mobiliario urbano y se rehabilitará la fuente de agua potable para garantizar la seguridad, la funcionalidad y la sostenibilidad del espacio.