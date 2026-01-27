PortAventura Business & Events cierra el 2025 con más de 250 acontecimientos corporativos

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

PortAventura Business & Events ha despedido en el 2025 con un balance muy positivo que consolida su liderazgo como uno de los principales destinos MICE de Europa. Con más de 250 acontecimientos organizados y más de 50.000 asistentes a lo largo del año, la división ha experimentado un crecimiento sostenido.

Este 2025 ha sido un año marcado por la consolidación y la proyección internacional, el 61% de los ingresos corresponden a acontecimientos con asistentes procedentes de mercados internacionales y el 39% a asistentes nacionales. Durante el último año, el 67% del total de los ingresos corresponden a acontecimientos gestionados a través de agencias especializadas, mientras que el 33% se ha gestionado directamente con las mismas empresas como organizadoras. Cifras que demuestran el posicionamiento internacional de PortAventura Business & Events tanto a nivel de empresa como de agencias.

«Cerramos este año satisfechos de haber demostrado que es posible combinar innovación, sostenibilidad y excelencia operativa», afirma Malin Nilsson, directora de PortAventura Business & Events.

PortAventura Business & Events ha acogido un total del 86% de convenciones corporativas, un 4% de viajes de incentivo y un 10% de congresos, acontecimientos deportivos y encuentros sectoriales.

Entre los acontecimientos más destacados del año se encuentran MSP GLOBAL 2025, que reunió a más de 2.800 profesionales del sector IT durante tres días en un entorno completamente tecnológico e inmersivo. También la convención de Uriach Unstoppable, con más de 1.200 empleados de 27 países, destacó por transformar el PortAventura Convention Centre en un espectáculo único donde música, danza y narrativa audiovisual conectaron a los participantes con la visión y los valores de marca. A esta lista se suman compañías reconocidas como Nokia, Merck Life Science, B&B HOTELS, GAME, Norauto, Iceland Seafood o Desalia by Ron Barceló, que escogieron el resort como escenario para expandir narrativas y activar estrategias corporativas a través de experiencias que interpelan directamente a sus asistentes.

Al reconocimiento de las empresas de diferentes industrias también se ha añadido el reconocimiento internacional del mismo sector MICE. PortAventura Business & Events ha sido galardonado en el Reino Unido con el Oro al Mejor Centro de Convenciones Internacional a los Micebook Awards, y con el Bronce en los M&IT Awards como Best Overseas Conference Centre, por cuarto año consecutivo. A nivel mundial, ha obtenido el Oro como Large Venue y la Plata como Convention Centre en los Eventex Global Awards.

Un gran año, en que la sostenibilidad ha seguido consolidándose como un pilar estratégico fundamental. Como primer resort temático del mundo a obtener la certificación B Corp, se han ampliado los puntos de recarga eléctrica de PortAventura World, se ha reforzado la formación especializada de los equipos para el asesoramiento en la organización de acontecimientos sostenibles y se ha impulsado el funcionamiento del parque solar de autoconsumo, PortAventura Solar.

En 2026 prevé superar las cifras

Con la mirada puesta en el futuro, el sólido comportamiento de las ventas de cara al 2026 permite a PortAventura Business & Events afrontar el nuevo ejercicio con perspectivas muy positivas. A día de hoy, la división cuenta con un volumen de acontecimientos confirmados y de presupuestos por encima del año anterior. Hasta ahora, hay un total de más de 35 acontecimientos y más de 21.000 asistentes confirmados para los próximos meses.

Con respecto al perfil de los acontecimientos, este se encuentra equilibrado entre nacionales e internacionales, con la presencia de acontecimientos de compañías relevantes como RSM Consulting, LaLiga International, Avasa o Gamexpo, entre otros. España concentra el 23,8% de los acontecimientos confirmados en términos de ingresos, seguimiento del Reino Unido con un 28,3% y Francia con un 11,3%. El resto del negocio se distribuye entre Bélgica, Alemania, Suecia, Países Bajos y Suiza, que representan conjuntamente el 36,6% del total. Un reparto que refuerza el posicionamiento del PortAventura Convention Centre como una destinación MICE de referencia a escala europea, con una sólida base de negocio y una proyección muy positiva para el ejercicio 2026.