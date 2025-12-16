Adif licitará por 25,13 MEUR el intercambiador de vías del Corredor en Vila-seca

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros prevé autorizar hoy al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, las obras de construcción del nuevo cambista de ancho de Vila-seca por un valor estimado de 25,13 millones de euros (IVA no incluido). Esta actuación supone un paso significativo en el desarrollo del Corredor Mediterráneo.

La nueva instalación ferroviaria desarrollará un papel fundamental en el futuro esquema funcional de explotación de la conexión del Corredor Mediterráneo entre Barcelona, Tarragona y la Comunidad Valenciana. Concretamente, garantizará la continuidad de los servicios de viajeros de la línea R16 de Alrededores hasta Tortosa con la nueva configuración prevista.

Actualmente, se están llevando a cabo los trabajos para adaptar el tramo Castellón–Nudo de Vila-seca al ancho estándar europeo, una actuación que también incluye la implantación de este ancho en el ramal de Tortosa. De acuerdo con el nuevo esquema de explotación, el tramo Castellón–Nudo de Vila-seca dispondrá exclusivamente de ancho estándar y, desde este nudo —estratégico para el servicio ferroviario de viajeros y mercancías en la provincia de Tarragona- hasta Sant Vicenç de Calders, está prevista la instalación del tercer carril para disponer de ancho mixto.

Mantener el servicio de las Terres de l'Ebre

Con la nueva instalación que ahora se autoriza, los servicios ferroviarios de la línea R16 con origen en Tortosa circularán en ancho estándar hasta el Nudo de Vila-seca, donde cambiarán de ancho para proseguir su recorrido en ancho ibérico, manteniendo su itinerario actual por la línea de la costa desde Tarragona hasta Barcelona vía Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú.

De esta manera, se garantiza el mantenimiento del servicio que conecta las Terres de l'Ebre con Barcelona, cosa que representa un beneficio notable para los usuarios del ferrocarril asociado al desarrollo del Corredor Mediterráneo.

Según señalan desde el Ministerio de Transportes, «Esta infraestructura, además de potenciar el transporte de mercancías en esta área tan estratégica, generará ventajas para posicionar el ferrocarril como medio de transporte de referencia para los ciudadanos».

Entre los principales trabajos que incluye el proyecto, destacan la construcción del propio cambiador de ancho, que se situará en una zona donde se dispondrá de espacio suficiente para alcanzar la longitud útil de vía de 220 metros a cada lado del cambista. Para conseguirlo, se ejecutará una nueva plataforma ferroviaria y la superestructura de vía, y se dispondrán dos aparatos de vía de ancho mixto en ambas cabeceras para permitir el acceso a los trenes que procedan tanto del ancho estándar como del ibérico.

El proyecto del nuevo cambista de ancho incluye también el diseño de una red de drenaje asociada en la plataforma con capacidad suficiente para evacuar las aguas que se acumulen en esta zona, considerada como inundable. Además, se electrificará la vía del cambista con catenaria de 3 kV y se colocarán dos cambistas de hilo en la estación de Vila-seca, donde también se adecuarán las dimensiones de los bordes de andén.

La actuación incluye la renovación de dos desvíos o cambios de aguja , actualmente de ancho ibérico, por otros de ancho mixto para garantizar la continuidad de las circulaciones hasta los ramales de la variante de Vandellòs, realizando el cambio de ancho a estándar para enlazar con esta variante.