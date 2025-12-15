Trabajadores de ERCROS se movilizan en Vila-seca para denunciar la congelación de salarios

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Medio centenar de personas se han manifestado este lunes por la mañana, convocadas por el Sindicato de Trabajadores (STR), en los accesos de la empresa ERCROS en Vila-seca. La movilización era una protesta por la decisión de la empresa de aplicar una congelación salarial, incumpliendo subidas previamente pactadas y amparándose en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, a pesar de su situación económica positiva durante el 2024.

La concentración tiene un carácter histórico, ya que se trata de la primera vez que los trabajadoras y de ERCROS se manifiestan en Tarragona contra decisiones de la dirección en los últimos 15 años. Desde el STR se subraya que este hecho «evidencia la gravedad del conflicto y el profundo malestar generado en la plantilla».

Durante el 2024, ERCROS anunció el pago de un dividendo de 9,6 céntimos por acción; un desembolso total de 8,78 millones de euros destinado al accionariado; y el mantenimiento de una posición de liquidez superior a los 140 millones de euros, según información remitida oficialmente a la CNMV. A pesar de este escenario, la empresa pretende no aplicar la subida salarial pactada, vinculada a los acuerdos y mecanismos de revisión existentes, hecho que en la práctica supone una pérdida de poder adquisitivo y una ruptura de los compromisos alcanzados con la plantilla.

Manuel Buendía, representante del STR en ERCROS, ha señalado que «esta sea la primera movilización en muchos años en ERCROS Vila-seca demuestra que la plantilla no protesta por capricho, sino porque se están traspasando líneas que afectan directamente derechos básicos como el salario». Buendía ha reiterado que «la empresa deja de cumplir una subida salarial pactada y pretende hacerlo por la vía del artículo 41. Eso no es una negociación real, es una imposición que ha empujado a la plantilla a movilizarse por primera vez».