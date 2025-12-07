Quema una autocaravana delante de un hotel de PortAventura World

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Una autocaravana ha quemado este domingo por la tarde delante del hotel El Paso, en el complejo de PortAventura World. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 15.33 h y se ha desplazado hasta el lugar de los hechos con tres dotaciones.

Les llamas también han afectado a un turismo estacionado cerca del vehículo y han dañado varios árboles y vegetación de la zona ajardinada adyacente.

A las 16.21 h, los Bomberos han dado los vehículos por apagados y han seguido trabajando para rematar la zona afectada y evitar resurgimientos. No constan heridos.