Sucesos
Quema una autocaravana delante de un hotel de PortAventura World
Les llamas han dañado un turismo estacionado cerca y parte de la vegetación de la zona
Una autocaravana ha quemado este domingo por la tarde delante del hotel El Paso, en el complejo de PortAventura World. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 15.33 h y se ha desplazado hasta el lugar de los hechos con tres dotaciones.
Les llamas también han afectado a un turismo estacionado cerca del vehículo y han dañado varios árboles y vegetación de la zona ajardinada adyacente.
A las 16.21 h, los Bomberos han dado los vehículos por apagados y han seguido trabajando para rematar la zona afectada y evitar resurgimientos. No constan heridos.