Una conferencia abre este martes la celebración de los 60 años del Monumento al Rey Jaume I de Salou

Salou vivirá este mes de diciembre una conmemoración muy especial: el 60.º aniversario del Monumento al Rey Jaume I, un símbolo profundamente arraigado a la historia, la identidad y la memoria colectiva del municipio.

Los actos arrancan el martes 9 de diciembre, a las 18.30 h, a la Torre Vella, con la conferencia 60 anys del Monumen Jaume I en Salou, a cargo de la historiadora Esther Lozano, que propondrá un viaje apasionante por los orígenes del monumento, su significado y el vínculo directo de Salou con el rey Jaume I, ya que zarpó de su puerto natural hacia la conquista de Mallorca.

La gran celebración ciudadana tendrá lugar el sábado, día 13, a las 12 h, con el acto institucional del 60.º aniversario del Monumento del Rey Jaume I, presidido por el alcalde Pere Granados y abierto a todo el mundo y preparado como un encuentro para compartir orgullo, tradición y fiesta.

El acontecimiento contará con la participación de los Gegants de Salou, la Mulassa y los Grallers de Salou, que llenarán el entorno del monumento de música, color y emoción, en una fecha pensada para vivir en familia y en comunidad.

El Monumento a Jaume I, inaugurado en 1965 en el Paseo que lleva su nombre, es hoy un espacio querido, punto de encuentro y una imagen icónica del municipio, testimonio vivo del pasado mediterráneo y de la proyección histórica de Salou.