Un concurso organizado por el diario 20minutos para escoger la mejor playa de España ha posicionado en el municipio de Salou entre las primeras posiciones. Y se que en la segunda fase de la votación, la playa Llarga y la Cala Penya Tallada han conseguido entrar en el podio de las más votadas, consolidando la capital de la Costa Daurada como una destinación de referencia del litoral mediterráneo.

Según los datos oficiales publicados por el medio, la playa Llarga de Salou ha resultado ganadora con 1.081 votos (13%), ocupando la primera posición del ranking estatal. En segundo lugar, se ha situado la playa Bolonia de Tarifa (Cádiz), con 958 votos (11%), mientras que la Cala Penya Tallada de Salou ha alcanzado la tercera posición con 772 votos (9%).

La playa Llarga es un auténtico tesoro natural. Disfruta de un paisaje mediterráneo con unas características geográficas únicas, que combinan una rica vegetación autóctona con la singularidad de una playa regenerada que conserva una duna natural cuidada y protegida. Además, ofrece a los visitantes calitas llenas de encanto y tranquilidad, como, por ejemplo, la Duna, el Altar, o la Roca Blanca, que la convierten en un espacio, privilegiado para disfrutar de la naturaleza y del mar.

Las playas de Salou han conseguido imponerse ante competidoras de gran renombre como la Playa de los Muertos de Carboneras (Almería), la Playa de A Lanzada de O Grove (Pontevedra), la playa de Ses Illetes (Formentera), la playa de Sotavento de Jandía (Fuerteventura) o la mítica playa de Concha de Donostia (Guipúzcoa), entre otros.

En este sentido, el alcalde de Salou, Pere Granados, ha expresado su satisfacción por el resultado, subrayando que «es un orgullo que nuestras playas sean reconocidas en el ámbito estatal por los lectores de 20minutos. Este resultado es fruto de la belleza natural de nuestro litoral y también del esfuerzo constante que hacemos desde el Ayuntamiento por garantizar la limpia, la calidad de las aguas y la conservación medioambiental. Queremos que vecinos y visitantes disfruten de un entorno único, seguro y sostenible, que es el mejor patrimonio que tiene Salou».

Este éxito confirma el atractivo turístico de Salou, ya reconocido en la primera fase del concurso, cuando la playa Llarga fue escogida como la mejor playa de Cataluña en una votación previa que sirvió para seleccionar a las candidatas autonómicas antes de acceder a la fase estatal.