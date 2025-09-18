El CIRE no había evaluado el riesgo de violencia en la cocina de Mas d'Enric, según Inspección de Trabajo

Imagen de archivo de trabajadores penitenciarios depositando claveles en el memorial para homenajear a la cocinera asesinada por un preso en la prisión de Mas d'Enric.ACN

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Inspección de Trabajo ha concluido que el Centro de Iniciativas de Reinserción (CIRE) no había evaluado el riesgo de violencia en la cocina de de Mas d'Enric, donde un interno mató a una cocinera y se suicidó. Remarca que «no se adoptaron las medidas preventivas necesarias para garantizar la efectiva vigilancia de su integridad física», y no se impartió formación a la trabajadora en este sentido.

«Tampoco consta la adopción de ninguna medida de prevención para minimizar el riesgo para terceros de la utilización de un cuchillo por parte de un interno», dice. El informe pone de manifiesto diferentes infracciones y señala que «no se implantaron medidas efectivas de coordinación con el Departament de Justícia» para proteger adecuadamente a la trabajadora.

El documento, adelantado por el diario El País y al que ha tenido acceso a ACN, considera que ha quedado acreditado que se incumplieron varios artículos de la Ley de prevención de riesgos laborales y remarca que el CIRE no investigó el incidente hasta que Inspección de Trabajo se lo requirió. También cree que se ha vulnerado el decreto por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Según el informe, la empresa no garantizó el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la formación ni información sobre los riesgos inherentes al puesto de trabajo, ni tampoco consta una programación de la actividad preventiva en materia de vigilancia de la salud de la empresa.

Por todo ello, concluye que los hechos expuestos son constitutivos de cuatro infracciones administrativas y requiere el CIRE para que evalúe de forma inmediata el riesgo de agresión en la prisión de Mas d'Enric y recoja las medidas preventivas necesarias para garantizar la efectiva integridad física de sus trabajadores, garantizando el cumplimiento de las disposiciones incumplidas el día del accidente.

El informe acaba destacando que la causa última del accidente se encuentra en una falta de medidas de seguridad y salud.

Fuentes del Departament de Justícia han explicado a ACN que ya se han implementado casi todos los requerimientos que ha hecho Inspección de Trabajo en este informe, y cita diferentes medidas de seguridad que se han implementado en los centros penitenciarios, como ahora el trabajo en binomios en situaciones de riesgo y la protección del personal más mayor, de forma que los funcionarios de más de 55 años no hacen tareas de seguridad más exigentes.

Además, continúan las mismas fuentes, se han revisado y mejorado los protocolos de organización y seguridad; se ha creado un procedimiento único para la entrada, suspensión y salida de los internos que trabajan en los talleres y servicios; se sustituirán progresivamente internos por trabajadores externos en las cafeterías cuando el presupuesto lo permita; hay mayor control de herramientas cortantes, con cuchillos y herramientas fijas y uso de productos ya cortados para reducir riesgos; se han implementado unidades de seguridad interior, que analizan información y proponen acciones preventivas; se han puesto en marcha cursos de defensa personal, prácticas de seguridad y formación sobre gestión del riesgo, y se han hecho mejoras en equipos y sistemas, como radiotransmisores y pulsadores.