Persecución policial: detenido por circular bebido y de forma temeraria de Cambrils hasta Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Cambrils detuvieron la madrugada del lunes en Salou a un hombre, de 25 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico por circular de manera temeraria y hacerlo bajo el efecto del alcohol. Además, se le atribuye un delito de amenazas y otro de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. Asimismo, dos hombres más de 23 y 25 años también fueron detenidos por este último hecho.

Alrededor de las 01.50 horas en la avenida Diputación de Cambrils, un vehículo se saltó un semáforo a gran velocidad donde había parada una patrulla de mossos de paisano.

Los agentes tuvieron que pedir apoyo para poder pararlo después de saltarse varios semáforos y circular cerca de tres kilómetros de manera temeraria y poner en riesgo peatones y otros conductores sin obedecer sus órdenes. Finalmente, dos dotaciones de la Unidad de Seguridad Ciudadana de los mossos, le bloquearon el paso en la plaza Venus, en el término municipal de Salou. Los tres ocupantes del vehículo se enfrentaron a los agentes y el conductor también profirió algunos insultos y varias amenazas.

Los mossos observaron que el conductor evidenciaba ir bajo el efecto de bebidas alcohólicas, por lo que requirieron el soporte de la Policía Local de Cambrils. Una vez hecha la prueba de alcoholemia dio una tasa de 0,90 mg/l por litro de aire expirado. Por todo ello, los mossos lo acabaron deteniendo.

Durante la actuación policial se identificaron los dos pasajeros del vehículo que también acabaron detenidos por desobediencia grave a los agentes de la autoridad.

El conductor ha pasado esta mañana a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus. Los otros dos ocupantes detenidos, quedaron ayer tarde en libertad con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.