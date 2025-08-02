La familia de los dos menores fallecidos en Salou recauda fondos para repatriar-los al Reino Unido

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La familia de Maya y Jubs, los dos hermanos británicos de 13 y 11 años que perdieron la vida en la playa Larga de Salou, ha puesto en marcha una campaña solidaria para hacer frente a los gastos de repatriación de los cuerpos y poder despedirlos en el Reino Unido.

Los hechos tuvieron lugar durante unas vacaciones familiares en la Costa Daorada. Ameiya y Ricardo Junior —conocidos afectuosamente como Maya y Jubs- murieron ahogados en la playa Llarga de Salou el pasado lunes 29 de julio, mientras se bañaban al mar.

La iniciativa solidaria, bajo el título Help Us Bring Maya and Jubs Home, tiene como objetivo recaudar fondos para trasladar los cuerpos en su país de origen, para garantizarles un despido digno.

Con un objetivo inicial de 15.000 libras esterlinas, la campaña ya ha superado todas las expectativas: en sólo unos días ha recaudado 44.456 libras, una muestra de la gran ola de solidaridad que ha despertado el caso.

«Sabemos que ninguna cantidad de dinero puede reparar esta tragedia», dice el mensaje de la campaña, «pero entre todos podemos ayudar a aliviar una parte del peso que ahora mismo recae sobre la familia».