Salou pone en marcha un plan intensivo para prevenir la proliferación de mosquitos

El Ayuntamiento de Salou, desde la Concejalía de Salud Pública, ha puesto en marcha un calendario de actuaciones para la lucha preventiva y sistemática contra los mosquitos durante todo el año 2025, con especial intensidad durante los meses de más calor.

Los tratamientos se centrarán principalmente en las larvas de los mosquitos Aedes albopictus (mosquito tigre) y Culex pipiens (mosquito común), y se realizarán mensualmente en las zonas con mayor riesgo de proliferación, de acuerdo con un estudio técnico previo.

Paralelamente, se llevarán a cabo tratamientos quincenales en los sumideros de la vía pública, puntos especialmente sensibles por la acumulación de agua estancada.

El periodo de intervención más intensivo se extiende de mayo a octubre, coincidiendo con las condiciones ambientales más favorables para la reproducción de estos insectos. Sin embargo, se mantendrá la vigilancia y actuaciones puntuales durante todo el año, y la programación podrá adaptarse en función de la climatología.

El Ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para prevenir la formación de focos larvarios en entornos privados, evitando la acumulación de agua en recipientes, tiestos o depósitos al aire libre.

Asimismo, se recomienda a la población estar atenta a los canales oficiales de información municipal, donde se publicarán consejos y avisos relacionados con la campaña de control.