Salou incorpora una nueva app para pedir taxis sin llamar

Imagen de archivo de un taxi en SalouAyuntamiento de Salou

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

A partir de ahora, residentes y visitantes de Salou pueden pedir un taxi de manera sencilla a través de la aplicación móvil MovebyTaxi, sin necesidad de hacer ninguna llamada telefónica.

El nuevo sistema permite solicitar un taxi desde el lugar donde se encuentra el usuario, de forma geolocalizada, y hacer el seguimiento en tiempo real hasta la llegada del vehículo.

Esta opción aporta «más rapidez, comodidad y flexibilidad para los usuarios», y resulta «especialmente útil» en un municipio como Salou, que acoge cada año millones de visitantes y donde la movilidad es un elemento clave para garantizar una buena experiencia turística.

Además, el servicio facilita el acceso al taxi para turistas internacionales, que pueden gestionar la petición desde la aplicación en su idioma, así como escoger la modalidad de pago que les sea más cómoda.

El sistema también ayuda a optimizar la gestión de los servicios de transporte en momentos de gran demanda, como la temporada alta o los grandes acontecimientos.