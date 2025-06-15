Encuentran el cadáver de un hombre con una boya atada al cuerpo en la playa de Creixell

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El cadáver de un hombre con una boya atada al cuerpo llegó este sábado a la playa de Creixell de Tarragona, según ha adelantado el 'Diari de Tarragona' y han confirmado fuentes policiales a la ACN.

Los bañistas habrían alertado de la presencia del cuerpo flotando en el mar hacia las 13.00 horas. Al llegar al lugar, los servicios de emergencia comprobaron que el hombre estaba muerto.

Les primeras hipótesis apuntan que se trataría de un accidente, ya que el hombre estaría en una embarcación de ocio con dos personas más y se encontró mal e intentó llegar nadando en la playa.

La víctima tenía unos 50 años y era residente de Gavà (Baix Llobregat). La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.