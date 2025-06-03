Ilse, el musical que pone la carne de gallina

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Ilse Weber, nacida en 1903 en Witkowitz (actual República Checa) fue deportada, junto con su marido y uno de sus hijos, en el gueto de Theresienstadt, cerca de Praga, durante la ocupación nazi. En el campo, Ilse se había presentado voluntaria como enfermera, y como no tenía recursos para atender a los enfermos, acompañaba a los jóvenes y los niños con canciones que ella misma se inventaba.

Aquel campo fue utilizado por el Tercer Reich como ejemplo para ser mostrado en el mundo: invitaron representantes de la Cruz Roja y les mostraron unas condiciones de vida que no se correspondían con la realidad. Con motivo de aquella visita, Ilse y los niños ofrecieron un concierto. Después de aquella escenificación, todos los niños que participaron, entre los cuales había el hijo de Ilse, fueron enviados a Auschwitz. Ella les quiso acompañar y entró con ellos en la cámara de gas, donde los mantuvo tranquilos hasta el último instante, cantante la canción de cuna Wiegala.

Estos hechos reales son la base del musical Ilse, que este fin de semana se podrá ver en Vila-seca y a Valls. La producción cuenta con la música original de Jordi Domènech sobre un texto de Roger Padullés, y en escena actúan en directo la orquesta de cámara Traginart Ensemble y el Coro Infantil Amics de la Unió. Padullés, que es codirector de escena con Bárbara Flores, explica que para llegar a escribir el libreto final hicieron un trabajo de investigación de casi dos años. «Desde el principio, la historia me enganchó muchísimo», admite Roger, quien enseguida sintió la necesidad de explicarla, «no tanto por el afán de recordar la tragedia como para hacer que las nuevas generaciones conozcan lo que pasó y no se olvide». Es por eso, detalla Padullés, que Ilse no se recrea en los hechos más dramáticos, sino que explica la historia hasta el momento que los niños son obligados a marcharse a Auschwitz. «El espectáculo es apto para el público familiar, y se cierra con un canto de esperanza».

Ilse es una coproducción de Traginart, la Sociedad Coral Amics de la Unió y el Teatro Auditorio de Granollers, ciudad donde ya se estrenó. «La emoción estuvo a flor de piel ya desde los ensayos y hasta el día del estreno», afirma a Roger, quien detalla que la representación acabó con el público de pie. «Fue el estreno que habíamos soñado». Ahora, explica, llevarlo a otros escenarios es «una gran satisfacción porque quiere decir que todo este trabajo tendrá recorrido».

El musical Ilse se representará el sábado 7 de junio, a las 20 h, al Celler de Vila-seca, y el domingo 8, a las 18 h, en el Centro Cultural de Valls.