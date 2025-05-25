Salou se convierte en un museo del motor con el tercer Ralli de Coches Centenarios de la FEVA

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Salou se ha convertido este fin de semana en un auténtico museo automovilístico, con la celebración del III Ralli de Coches Centenarios FEVA Trofeo Costa Daurada, que ha llenado la plaza de las Comunidades Autónomas de vehículos históricos de excepcional valor

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha visitado esta mañana la exposición y ha entregado el premio a la motocicleta más elegante, una pieza singular del año 1924.

En su intervención, el alcalde ha destacado la importancia del acontecimiento dentro del calendario cultural de la ciudad, especialmente este año, coincidiendo con la designación de Salou como Capital de la Cultura Catalana 2025. «Este acontecimiento nos emociona especialmente porque combina dos de nuestras grandes pasiones: la cultura y el motor», ha afirmado.

Granados ha querido poner en valor el rico legado patrimonial del municipio, con referencia a los chalets modernistas y noucentistas que todavía se conservan en el paseo Jaume I, como el Chalet Bonet, construido el año 1918. Ha recordado que muchos de sus propietarios, procedentes de la burguesía de Reus y Barcelona, podrían haber llegado a Salou con vehículos como los que se han podido contemplar durante el ralli.

En este sentido, ha reivindicado el concepto de «modernismo turístico», vinculado a los inicios del turismo de vacaciones y plenamente alineado con la época de los vehículos participantes.

El alcalde ha subrayado, igualmente, la larga tradición de Salou con el mundo del motor, recordando que el municipio ha estado escenario de grandes pruebas automovilísticas como el Campeonato Mundial de Rallis –actualmente trasladado a Canarias- y que, este otoño, volverá a acoger el Campeonato de España de Rallis.

Granados ha querido agradecer la participación e implicación de los asistentes, y ha reafirmado el compromiso municipal de seguir dando apoyo a iniciativas de esta naturaleza. «En Salou amamos la cultura, la historia, el patrimonio arquitectónico y del motor. Estáis en vuestra casa, y esperamos reencontrarnos muy pronto», ha concluido.

Como muestra de reconocimiento, y a invitación de los organizadores, el alcalde ha subido a bordo de un vehículo marca España del año 1915, considerado un ejemplar único en el mundo.

Posteriormente, los vehículos participantes han desfilado por el paseo Jaume I, la calle Barcelona y la calle Reus, para continuar la ruta hacia Cambrils, siguiendo la línea de costa. El paso de la caravana ha despertado una gran expectación y numerosos aplausos del público.

La organización del ralli ha agradecido públicamente el apoyo del Ayuntamiento de Salou y del Patronato Municipal de Turismo, que han facilitado el desarrollo de la actividad y han contribuido a su éxito de participación y ambiente de hermandad y festividad.