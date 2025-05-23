Los crackers de la petroquímica vuelven a funcionar después del apagón

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Creado: Actualizado:

La industria petroquímica de Tarragona ya ha recuperado prácticamente la normalidad después de lo apaga eléctrica general del pasado 28 de abril. El complejo de Dow Chemical en Tarragona anunciaba ayer que había iniciado el proceso de la arrancada del cracker ubicado en el polígono norte.

Estos elementos, dedicados a la fractura del petróleo a través de las altas temperaturas, han sido los que más tiempo han tardado a recuperarse después del cero eléctrico. El otro cracker del polígono norte, propiedad de Repsol, se puso en marcha el pasado 12 de mayo. La elevada demanda de temperatura de las calderas ha sido uno de los motivos de esta lenta puesta en marcha, según indican los responsables de la industria.

Una vez el proceso se ha puesto en marcha, desde Dow esperan estar operando al máximo rendimiento durante las horas que vienen.

Antorcha de seguridad

Desde Dow Chemical avisan de que, a causa del arranque, la antorcha de seguridad estará activa y la llama será visible desde el exterior. La compañía afirma que este es un caso «habitual» que se podrá reproducir «de manera intermitente» hasta que se complete la puesta en marcha. Desde la empresa agradecen «la comprensión ciudadana» y recuerdan que las antorchas forman parte del sistema de seguridad.