PortAventura World abre en exclusiva para los tricampeones del Barça esta noche

Les celebraciones del FC Barcelona no se detienen. Después de la cena de equipo que tuvo lugar anoche en Gavà, los jugadores, técnicos y personal del club han puesto rumbo a la Costa Daurada para continuar la fiesta. Esta noche, PortAventura World abrirá sus puertas en exclusiva para acoger la plantilla azulgrana, flamante ganadora de Liga española, Copa del Rey y Supercopa de España esta temporada.

El canal digital @JijantesFC ha sido quien ha anunciado la exclusiva de la plantilla azulgrana en el parque vila-secano-salouense que disfrutará de una velada privada y festiva para agradecer el trabajo y el compromiso de todos los integrantes. Los tricampeones podrán disfrutar de las atracciones más emblemáticas del parque, como el Shambhala o el Dragon Khan, en un ambiente de relax y celebración.