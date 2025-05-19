Judicial
La mayoría de los acusados por los disturbios a raíz de la muerte de un mantero en Salou reconocen haber participado en la protesta
Fiscalia pide penas de hasta quince años de prisión por los delitos de desorden público o daños en bienes
El juicio contra catorce personas acusadas de provocar disturbios en Salou el 11 de agosto de 2015 a raíz de la muerte de un mantero senegalés han reconocido que participaron en los hechos. El juicio ha arrancado este lunes en la Audiencia de Tarragona después de más de cuatro horas de negociaciones entre las defensas y el ministerio público para alcanzar un acuerdo.
Uno de los nueve investigados presentes en la sala ha rechazado el pacto y ha negado que participara. Hay cuatro en rebeldía. Fiscalía pide penas de prisión de entre 8 y 15 años por los delitos de desórdenes públicos con instrumentos peligrosos, de atentado contra la autoridad, de daños de bienes, lesiones con instrumento peligroso, así como de uno de daños a bienes de dominio público, vías férreas y tránsito rodado.