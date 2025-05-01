Salou estrena una nueva ubicación para su playa para perros

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Salou estrena, esta semana, una nueva ubicación para su playa de convivencia para perros. El cambio de emplazamiento tiene que ver con motivos de seguridad, después de que las fuertes lluvias afectaran gravemente la anterior zona situada en la desembocadura del barranco de Barenys.

La nueva zona, ya habilitada dentro de la misma playa de Ponent, se extiende entre la calle Esperanto (plaza Venus) y la calle C, y dispone de una superficie de 1.864 metros cuadrados. El espacio mantiene los servicios habituales, como duchas especiales para mascotas, papeleras y señalización específica, para garantizar una estancia cómoda y ordenada.

Desde el Ayuntamiento, se quiere seguir apostando por una convivencia responsable entre usuarios y animales de compañía, con espacios que respeten tanto el medio ambiente como el derecho al disfrute compartido de la costa.

“Con este traslado aseguramos un espacio adecuado, seguro y de calidad para las familias con perros, sin renunciar al compromiso con la sostenibilidad y el uso cívico del litoral”, ha destacado el concejal de Playas, Marçal Curto, recordando, no obstante, la necesidad de mantener los animales vigilados en todo momento.

Los trabajos de señalización y equipamiento se completarán antes del inicio de la temporada de baño. Además, el consistorio recuerda la importancia de respetar las normas establecidas para garantizar una buena convivencia en la playa, que es una zona de descanso.