La futura ciudad deportiva de Salou se construirá en el sector 4 y no en Emprius

El Ayuntamiento de Salou ha anunciado, durante el Pleno municipal celebrado este miércoles, la desestimación de la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) que tenía que permitir la recalificación de terrenos en la zona de Emprius para ubicar la futura ciudad deportiva. Con esta decisión, se mantiene el proyecto original previsto en el sector 4, situado en el norte del Vial del Cavet, entre el karting y la zona comercial de los establecimientos Esclat y Lidl.

Este acuerdo da cumplimiento a la recomendación expresa de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat de Catalunya, que instaba a no ampliar el suelo destinado a equipamientos en nuevos sectores cuando el planeamiento vigente ya contempla espacios suficientes para este uso.

En consecuencia, se descarta definitivamente el emplazamiento alternativo de Emprius y se afianza la voluntad municipal de desarrollar la ciudad deportiva dentro del marco urbanístico establecido. La futura ciudad deportiva, ubicada en la zona de Emprius, quiere estar preparada para acoger entrenamientos, campus, torneos y acontecimientos deportivos de ámbito nacional e internacional

Además, el consistorio comunicará a los vecinos afectados que no será necesaria ninguna expropiación, dado que el proyecto ya no se ubicará en los terrenos de Emprius. El Ayuntamiento mantiene la voluntad de construir una ciudad deportiva moderna y funcional, adaptada a las necesidades actuales y futuras de la ciudadanía.

Aunque todavía no se ha definido la configuración exacta ni la superficie de los equipamientos, se prevén instalaciones para varias disciplinas, como campos de fútbol y espacios para prácticas con una demanda creciente, como por ejemplo el pádel. La definición concreta de los espacios quedará a cargo de los servicios técnicos especializados, de acuerdo con la evolución de la actividad deportiva en el municipio

En este sentido, desde el consistorio se pone en valor el potencial de este proyecto como motor de dinamización económica y de promoción del turismo deportivo, un sector estratégico que contribuye a desestacionalizar la temporada y a posicionar Salou como destino activo y saludable durante todo el año.