Acuerdo internacional en Salou para llevar jóvenes futbolistas chinos a competir en la Costa Daurada

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Salou ha sido el escenario de la firma de un acuerdo de colaboración de alcance internacional: Albert Viñas, CEO de Marenostrum Sports, y Shi, exjugador profesional y delegado de la Federación de Fútbol de la China en la región de Tianjin, formalizaron, el pasado domingo, un convenio que conectará jóvenes futbolistas chinos con la capital de la Costa Daurada.

El acto contó con el apoyo institucional del alcalde de Salou, Pere Granados, quien apadrinó la firma en el marco «de una clara estrategia de fomento del deporte como herramienta de cooperación internacional y de promoción turística».

El convenio contempla la organización, este verano, de un Torneo Cruyff Football en la ciudad de Tianjin, con una población superior a los 15 millones de habitantes.

El acontecimiento, aseguran desde el Ayuntamiento, contribuirá a «reforzar el posicionamiento turístico del municipio, a impulsar su proyección internacional y a fomentar los valores asociados al deporte».