Éxito rotundo de la Feria Medieval de Creixell

La XI edición de la Feria Medieval de Creixell ha cerrado sus puertas con un éxito sin precedentes, convirtiéndose en una de las ediciones más multitudinarias y valoradas hasta ahora. Durante los días 19 y 20 de abril, el municipio se transformó en un auténtico escenario medieval, acogiendo miles de visitantes venidos de todo el territorio para vivir una experiencia única e inolvidable.

Las calles de Creixell se llenaron de ambiente festivo, color y tradición, con una programación variada que cautivó público de todas las edades. Las actuaciones musicales de Taraska y la Cobla Mitja Lluna hicieron vibrar el ambiente con melodías que transportaban al pasado, mientras que las exhibiciones de circo y danza tribal con Sylvatika Tribe maravillaron los más curiosos y atrevidos.

Como gran novedad de este año, la plaza del Mirador acogió Groove de Mar - Creixell, un espacio donde la música moderna y la gastronomía se unieron para crear una atmósfera vibrante y diferente. Durante el fin de semana, el Mirador estuvo lleno, llenándose de vida, música y buen ambiente. DJs en directo, tapas, vinos y cervezas hicieron las delicias de los asistentes, culminando con una sesión muy especial a cargo de Miqui Puig, que pinchó vinilos y puso ritmo en un vermú único que hizo bailar y brindar a todo el mundo.

Los productos artesanales y las degustaciones de comida fueron también grandes protagonistas de un fin de semana que ha dejado una huella imborrable entre los asistentes. La calidad y variedad de la oferta artesanal ha sido muy bien valorada, destacándose como una de las mejores de los últimos años.

La valoración general por parte del público ha sido altamente positiva, tanto por la organización como por la riqueza cultural del acontecimiento. Los organizadores, Kosmo Eventus y el Ayuntamiento de Creixell, celebran que la Feria se haya consolidado, un año más, como una cita imprescindible del calendario festivo y cultural del territorio.

Con la mirada puesta ya en la próxima edición, Creixell sigue reafirmando su compromiso con la cultura, la historia y las tradiciones que nos conectan con nuestras raíces.