Confirman que el cadáver que un hombre llevaba en el maletero en Constantí es el de su pareja

El cadáver hallado el maletero del vehículo de un hombre de 43 años detenido por los Mossos d'Esquadra en la autopista AP-7, a la altura de Constatí, es el de su pareja, por lo que se trata de un nuevo caso de violencia machista. La víctima era vecina de Calafell.

Según han informado los Mossos, el hombre fue detenido después de que confesara a los agentes que llevaba el cuerpo de su pareja en el maletero de su coche, a la que habría matado en Castellón.

Los Mossos han informado este sábado de que el suceso tuvo lugar a las 18:12 horas de ayer cuando una patrulla que estaba dando apoyo a una grúa en la autopista AP-7 vio como un vehículo se paraba en esta vía y su conductor y único ocupante se bajaba del coche.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que el hombre se dirigió entonces a los policías y les comunicó que llevaba en el maletero el cuerpo sin vida de su pareja.

Los agentes comprobaron entonces que, efectivamente, en el maletero había el cuerpo de una mujer con signos de violencia y a continuación detuvieron al hombre como presunto autor de un homicidio.

Fuentes de los Mossos han informado a EFE de que el hombre se encuentra detenido en dependencias policiales mientras que el cuerpo de la mujer ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Tarragona para que se le practique la autopsia.

La División de Investigación Criminal de Tarragona se ha hecho cargo del caso, que está bajo secreto judicial.

El Departamento de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, por su parte, ha señalado que está haciendo seguimiento «de un feminicidio en Castellón después de que el presunto asesino se entregase en Constantí».