Cinc anys després de l’accident d’IQOXE: l’Administració diu que «estem més segurs», però no convenç ni sindicats ni veïns

Publicado por Oriol Castro Verificado por Creado: Actualizado:

Cinc anys després del tràgic accident d’IQOXE, la percepció sobre les millores en seguretat al polígon químic de Tarragona són dispars entre l’Administració i els sindicats i veïns. Els ens públics defensen les noves tècniques utilitzades per les empreses, els nous protocols i alertes i la feina de conscienciació social que s’ha fet els últims anys, que fan que el territori estigui «més segur». En canvi, els treballadors demanen més inversió en seguretat, més inspeccions i sancions, així com simulacres més freqüents.

Aquest contrast en la visió de la feina feta els últims anys es va evidenciar ahir en una mesa tècnica que va organitzar CCOO a la Canonja, en el marc d’una jornada per discutir sobre l’accident. «No estem on esperàvem ser. No s’han fet les modificacions que imaginàvem», va dir Pedro Carmona, secretari general de CCOO de Tarragona.

Els sindicats de treballadors han vist certs avenços en algunes companyies del complex, sobretot en les més grans. «Hi ha una sensació de relaxament, que creiem que és un risc. No hem d’esperar a les empreses a l’hora d’exigir millores», va apuntar Carmona. «Les empreses han fet millores. S’han encamisat moltes canonades i s’han encobert tancs per evitar fuites», va contrarestar Simeó Farràs, cap del Servei d’Empresa dels Serveis Territorials a Tarragona.

Per CCOO, una de les qüestions clau és que es torni a convocar la taula de negociació amb l’Associació d’Empreses Químiques de Tarragona (AEQT). «Fa dos anys que no es fa. Volem fer aportacions positives», va indicar Carmona. S’espera que la Generalitat tingui a punt el Pla Estratègic de seguretat industrial en els pròxims mesos. Un cop enllestit, es crearà el Consell Assessor, que serà un òrgan rector a tota Catalunya i que comptarà amb representants de tots els àmbits del sector.

Una altra de les eines a debat són els simulacres. Pel sindicat, se n’haurien de fer més sovint. «Un simulacre anual ens sembla poc», va dir Carmona. «Hem de disposar de més indicadors. Amb els simulacres traiem moltes conclusions», va afegir. Per la seva banda, Marta Ortin, responsable de Risc Químic del Departament d’Interior a Tarragona, va explicar que es fa un gran simulacre a l’any perquè «requereix d’una preparació i col·laboració important».

En aquest sentit, Ortin va fer valdre la feina de conscienciació social que s’ha realitzat els últims anys. «Volem ser més propers a la ciutadania. És molt important tenir la societat entrenada per emergències. Han de ser conscients d’on viuen», va asseverar Ortin. «Estic convençuda que estem més segurs. Però ara falta la percepció de la ciutadania, que és el gran repte», va expressar Ortin.

Més enllà, Farràs va exposar la situació actual respecte als objectius que va marcar el Parlament de Catalunya després de l’accident. El primer d’aquests era disposar de caixes negres, fet que segons Farràs s’està complint. En segon lloc, es va considerar que les sales de control de les plantes havien d’estar bunqueritzades.

«No està regulat. Des del Departament exigim que les noves plantes ho tinguin. Després, haurem d’entrar en les sales de control ja existents», va dir Farràs. En tercer lloc, des del Parlament es va exigir més formació sobre seguretat industrial al territori. «L’objectiu és fer un màster. Aquest, havia de començar el passat setembre, però no s’ha pogut tirar endavant per falta d’alumnat», va explicar Farràs.

Per sobre del llindar

Per últim, un dels eixos de treball eren i són les inspeccions. En aquest sentit, Farràs va avançar que es disposen de més inspectors al territori i que recentment s’ha iniciat una campanya al polígon. Aquesta s’ha dirigit a empreses d’emmagatzematge de productes químics que per la seva activitat no arriben als llindars d’originar un possible accident greu.

«Ja hem comprovat que tres o quatre empreses superen el llindar permès. Estem iniciant les sancions corresponents», va afirmar Farràs. CCOO planteja crear un procediment que agilitzi les sancions i, en casos extrems, autoritzi l’administració a actuar d’ofici. «Abans de l’accident, IQOXE ja era la companyia amb més denúncies pels sindicats», va reblar Carmona.

Les administracions locals també creuen que s’està en una millor situació que cinc anys enrere. «La situació és molt millor, és innegable. El trasllat del Plaseqta al territori va ser el primer pas. El pla, a més, s’ha dotat de recursos personals i materials, com els 587 nous sensors», exposa Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona. «Tot i això, cal continuar avançant en aquest camí, perquè encara queda marge de millora», conclou el batlle.