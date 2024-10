Un usuario de Tarragona: «Voy al aeropuerto y he tenido que salir 5 horas antes porque no quiero perder el vuelo»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los usuarios de Tarragona que habitualmente suben al tren desde la estación de Tarragona han cogido los primeros autobuses habilitados del plan alternativo de transporte desde el lado de la estación de autobuses, en el centro de la ciudad. La mayoría de ellos estaban informados sobre los cambios de horarios y para algunos ha supuesto madrugar para poder llegar a tiempo a Barcelona.

«Voy al aeropuerto y he tenido que salir cinco horas antes porque no quiero perder el vuelo», ha expresado el Juan Monsalve a ACN. La portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, Ana Gómez, ha explicado que algunos de los chóferes se han perdido, pero que los buses han circulado sin incidencias destacables. «Esperamos que el servicio no empeore a lo largo del día», ha dicho.

Por otra parte, los usuarios que empiecen su viaje en Tarragona, cogerán un autobús en la Avenida Roma que los llevará hasta la estación de Sant Vicenç de Calders, donde podrán continuar su trayecto en tren. Estos autobuses no harán ninguna parada entre Tarragona y Sant Vicenç de Calders. En total se harán 34 desplazamientos diarios de una duración aproximada de 30 minutos. El primer autobús saldrá de Tarragona a las 5.34 horas y el último llegará a las 22.30 horas.