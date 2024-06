El Morell renueva el césped del campo de fútbol para mejorar la sostenibilidad

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El campo de fútbol municipal del Morell verá remodelado su césped una vez se haya acabado la temporada regular de los equipos de fútbol que utilizan el equipamiento e instalaciones. Este cambio de césped es un cambio regular, ya que de vez en cuando se tiene que renovar por la degradación de uso.

«Queremos aprovechar este cambio para mejorar la efectividad y sostenibilidad, no tendrá caucho y, por lo tanto, no habrá que regarlo tanto porque no se calentará tanto como hasta ahora», explicaba la concejala de Deportes, Mònica Casas. Este cambio permitirá un ahorro de agua muy significativo a partir de ahora y, por lo tanto, el sistema de también será más eficaz a partir de la instalación del nuevo césped.

«Queremos dar un servicio e instalaciones lo más profesionales posibles sin dejar de lado otros temas primordiales como la sostenibilidad de nuestro municipio», subrayaba el alcalde, Eloi Calbet quien añadía que «con este cambio nuestros equipos podrán jugar en un terreno profesional y renovado y el conjunto del municipio se ahorrará unas cantidades de agua importantísimas que también valoramos mucho».

Los cambios se llevarán a cabo las siguientes semanas una vez concluidas todas las competiciones y actividades deportivas que se llevan a cabo en el campo con el fin de no alterarlas y aprovechar el verano para poder realizar las modificaciones con total tranquilidad y precisión.

Te puede interesar: