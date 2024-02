Illa defiende Hard Rock y reprocha que se aproveche la sequía para «poner en riesgo la prosperidad»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que hay «conversaciones intensas» con el Govern para ver si se puede llegar a un «principio de acuerdo» sobre los presupuestos. En una entrevista en La Xarxa, Illa ha añadido que tiene un «diálogo fluido» con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en las últimas semanas. Con respecto al Hard Rock, ha defendido que la tramitación administrativa del proyecto no se puede interrumpir y no puede quedar sometido a la arbitrariedad «de si gusta o no gusta». Preguntado por si se tendría que aplazar el Hard Rock teniendo en cuenta la sequía, ha reprochado a los comunes que «aproveche» la actual situación climática para «poner en riesgo la prosperidad».

Illa ha señalado que en periodos de sequía todas las actividades están sometidas a los regímenes excepcionales pero también ha recordado que el Camp de Tarragona, donde se tiene que ubicar el Hard Rock, no están la situación de emergencia que hay en Barcelona.

Ha insistido que para el PSC no quedará y en la voluntad de su partido de dar apoyo a los presupuestos de la Generalitat del 2024 «si se dan las condiciones». En este sentido, ha planteado los tres ejes que los socialistas marcan como una prioridad: vivienda, seguridad y políticas educativas.

Por otra parte, Illa ha afirmado que le gustaría que hubiera presupuestos en las tres instituciones: Generalidad, Ayuntamiento de Barcelona y gobierno español. Pero también ha remarcado que él no es partidario de un «cambio de cromos». «Cada institución es cada institución», ha concluido.