Los Bomberos rescatan en helicóptero a un cazador herido en Ulldemolins

Los Bombers de la Generalitat han rescatado este domingo a un cazador que ha resultado herido en la zona de la ermita de Sant Bartomeu, en Ulldemolins. El aviso se ha recibido a las 09.41 h, después de que el hombre sufriera una lesión en el tobillo que le impedía seguir andando.

Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones terrestres —una del parque de Prades, una de la Granadella y una de los GRAE de Valls—, pero las dificultades de los caminos de acceso han obligado a activar también el helicóptero del MAER para facilitar el rescate.

Una vez localizado y estabilizado, el cazador ha sido evacuado en aeronave hasta el Hospital de Reus, donde ha quedado ingresado para recibir atención médica.