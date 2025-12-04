Nace el Festival de Cine Priorat que recorrerá cinco pueblos de la comarca

Nace el Festival de Cine Priorat, una propuesta que apuesta por el cortometraje y por el cine de proximidad a la comarca del Priorat. La primera edición tendrá lugar del 19 al 21 de diciembre y recurrirá hasta cinco pueblos de la zona, combinando proyecciones, encuentros con creadores y un conjunto de premios pensados para dar voz al territorio.

El proyecto está impulsado por el director Albert Blay, que asumirá la dirección artística; así como por Arteria Cultural, empresa de la provincia de Castellón con experiencia en programación cinematográfica, y por la asociación Zona3. La programación incluirá una quincena de cortometrajes de producción estatal y, sobre todo, en lengua catalana, con una selección abierta a géneros diversos.

Las inscripciones, ya cerradas, han tenido un muy buen recibimiento y han sobrepasado todas las expectativas, según explica el festival a través de un comunicado. Ahora se hará la elección oficial.

Los títulos competirán en diferentes categorías: ‘Mejor Cortometraje’, ‘Mejor Cortometraje en lengua no catalana’, ‘Mejor Actor’, ‘Mejor Actriz’, ‘Premio del Público’ y el ‘Premio Priorat’, este último otorgado por un jurado formado por miembros de asociaciones y entidades de la comarca. En paralelo, el jurado oficial estará integrado por profesionales de reconocida trayectoria.