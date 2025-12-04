Diari Més

Cine

Nace el Festival de Cine Priorat que recorrerá cinco pueblos de la comarca

La primera edición tendrá lugar del 19 al 21 de diciembre apostando por el cortometraje y el cine de proximidad

El prioratí Albert Blay será el director del festival.

El prioratí Albert Blay será el director del festival.Cedida

Publicado por
ACNAgència de notícies

Creado:

Actualizado:

Nace el Festival de Cine Priorat, una propuesta que apuesta por el cortometraje y por el cine de proximidad a la comarca del Priorat. La primera edición tendrá lugar del 19 al 21 de diciembre y recurrirá hasta cinco pueblos de la zona, combinando proyecciones, encuentros con creadores y un conjunto de premios pensados para dar voz al territorio.

El proyecto está impulsado por el director Albert Blay, que asumirá la dirección artística; así como por Arteria Cultural, empresa de la provincia de Castellón con experiencia en programación cinematográfica, y por la asociación Zona3. La programación incluirá una quincena de cortometrajes de producción estatal y, sobre todo, en lengua catalana, con una selección abierta a géneros diversos.

Las inscripciones, ya cerradas, han tenido un muy buen recibimiento y han sobrepasado todas las expectativas, según explica el festival a través de un comunicado. Ahora se hará la elección oficial.

Los títulos competirán en diferentes categorías: ‘Mejor Cortometraje’, ‘Mejor Cortometraje en lengua no catalana’, ‘Mejor Actor’, ‘Mejor Actriz’, ‘Premio del Público’ y el ‘Premio Priorat’, este último otorgado por un jurado formado por miembros de asociaciones y entidades de la comarca. En paralelo, el jurado oficial estará integrado por profesionales de reconocida trayectoria.

tracking