Jordi Cervera: «Necesitar devolver el golpe cuando te han hecho daño es un sentimiento muy humano»

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Nos sitúas en un ambiente de boxeo, con una novela de género clásico: boxeadores, policías corruptos, mafiosos.... ¿La tenías pendiente?

«Es una idea que viene de lejos. El boxeo siempre me ha interesado. De pequeño miraba bastante la televisión y recuerdo grandes acontecimientos, sobre todo americanos: el concierto de Elvis desde Hawai o combates de Muhammad Ali. Además, iba a menudo con mi padre al Reus Deportiu, donde hacían veladas y matinales de boxeo. Todo eso me marcó. Siempre me ha atraído especialmente el boxeo clásico de los años 50 y 60, tanto por el deporte en sí como por su relación con la novela negra y el cine de género».

¿En aquella época el boxeo era otra cosa?

«Entonces ser boxeador en los Estados Unidos —o torero aquí— era una de las pocas maneras de pasar de no tener nada que tenerlo todo. Eso hacía los combates más salvajes. Hoy día todavía hay dinero, pero ya no es exactamente lo mismo».

La trama de la novela funciona casi como un combate de boxeo: el protagonista gana, pierde, se vuelve a levantar, tiene un combate final... ¿Qué vino primero, la historia o esta estructura?

«Me gustaba la idea de reproducir la fuerza y la tensión de un combate. Por una parte, construía las escenas concretas de boxeo; de la otra, trabajaba esta sensación de derrota constante. Cuándo no tienes suerte, parece que siempre recibes en el mismo sitio y, por mucho que intentes salir, te sigues cayendo. Al final hay una cierta redención, pero es una historia dura, de aquellas qué cuesta mucho escaparse aunque tengas ayuda».

Tradicionalmente, el boxeo clásico se asociaba con la delincuencia y los bajos hondos. ¿El estereotipo todavía funciona?

«Funciona, pero los códigos han cambiado. Antes, como los combates movían mucho dinero, había toda una estructura mafiosa detrás. Ahora también hay dinero, y seguramente sigue habiendo partes oscuras, pero el contexto es diferente. De hecho, no hace mucho la policía desarticuló una red de combates ilegales en una central térmica abandonada en Cercs. Eso demuestra que aquel mundo no ha desaparecido, sino que se ha vuelto más clandestino y quizás más violento: combates sin normas, apuestas altas y redes internacionales. Allí donde hay dinero, hay corrupción».

Sin embargo, en la novela también se percibe un cierto homenaje al deporte. ¿Qué valores crees que transmite el boxeo más allá de la violencia?

«Más allá de la parte oscura, el boxeo podía ser una herramienta para forjar carácter: pide disciplina, constancia, una cierta idea de honor. Sobre todo para jóvenes que no tenían alternativas. Si encontraban el buen camino, les podía dar una oportunidad de vida más estable. El entrenamiento les aportaba orden y constancia, cosas difíciles de conseguir si nadie te las inculca».

Muhammad Ali aparece como referente moral, con las citas que encabezan cada capítulo. ¿Sus palabras continúan vigentes?

«El caso de Ali es curioso. En su momento, muchas de sus frases eran pura provocación, chuleria para desestabilizar a los rivales. Pero con el tiempo y con su evolución como figura pública —también por su compromiso social—, se ha reinterpretado. Lo que antes era fanfarronería, hoy casi se ve como pensamiento inspirador o de autoayuda».

En el libro hay derrotas, lealtades y venganza. ¿Crees que la venganza puede ser un motor de vida?

«Sí, pero es un motor negativo. Puede generar energía, pero acaba haciendo más daño a quien la siente que a quien la recibe. Sin embargo, es un sentimiento muy humano: esta necesidad de devolver el golpe cuando te han hecho daño».

Y para acabar: el personaje de Eduard Romero, la Sageta del Guinardó, se proclama vencedor de la trama casi en el último asalto. ¿Ya que lo has dejado vivo y tan bien dibujado, piensas que puede tener más recorrido y convertirlo en una saga?

«No está decidido. Me ha pasado por la cabeza hacer una continuación, pero es complicado, porque el final ya es el que es. Lo tendría que meter en otro jardín y, tal como ha acabado, no sé si está como para meterse. Pero no lo descarto, todo dependerá de cómo funcione el libro y de si encuentro una buena razón para reanudar la historia».