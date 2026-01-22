L'Espluga prohíbe el consumo de agua del grifo porque sale turbia a causa de las últimas lluvias

L'Espluga de Francolí ha prohibido esta mañana el consumo de agua del grifo porque sale turbia y no es apta para el uso de boca. El agua de la red se encuentra en mal estado a causa de las lluvias de los últimos días, ya que el municipio coge el agua de un acuífero subterráneo.

Desde el Ayuntamiento apuntan que la situación se podría mantener durante 48 horas y que se avisará a la población cuando los parámetros estén dentro del rango sanitario. El equipo de gobierno ha decidido no hacer uso del agua del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT) porque los depósitos municipales están en su máximo y la turbiedad tendría que durar un tiempo limitado.