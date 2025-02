Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Un centenar de tractores de Anoia, la Conca de Barberà, la Segarra y el Urgell se han concentrado este lunes en la Panadella (Anoia) para asistir a la asamblea en que representantes del Gremio del Campesinado explicarán los puntos del acuerdo cerrado a última hora de este domingo. Entre los campesinos, sensación «agridulce» y satisfacción «a medias». «No nos acabamos de fiar de la palabra de los políticos. Estamos aquí para demostrar nuestra fuerza y decirles que eso todavía no se ha acabado», explica Joan Vidal, de Sant Martí de Tous. El portavoz del Gremio, Eduard Escolà, avisa de que velarán para que los acuerdos «lleguen a buen puerto». «Esperamos que sean una mejora real», dice. En 15 días se volverán a reunir con el Govern para hacer seguimiento de los acuerdos.

Más de 350 campesinos y un centenar de tractores se han encontrado en la Panadella, uno de los puntos donde, inicialmente, estaba previsto cortar la A2 este lunes. Finalmente, gracias al acuerdo entre el campesinado y el Govern, sólo se ha mantenido la concentración y, a partir de las once de la mañana, se hará una asamblea para explicar el acuerdo y valorarlo.

Y entre los campesinos, mucha desconfianza hacia el Govern. «Llevamos un año reivindicando y cierran el acuerdo cuando se ven con el agua en el cuello», lamenta Xavier Figuerola, de Nalec (Urgell). Por eso, reclaman que las medidas pactadas se pongan en marcha «desde ya». «Y ya quiere decir mañana mismo porque hace demasiado tiempo que esperamos», aclara Aleix Boix, campesino de Verdú afectado por la plaga de los conejos.

Precisamente el control de la fauna cinegética es uno de los principales puntos del acuerdo. Se prevé la puesta en marcha de un plan de choque durante los meses de febrero y marzo para controlar la sobrepoblación de conejos y, por eso, Interior doblará los efectivos disponibles (Agents Rurals, GECA, Forestal Catalana y miembros del Plan de Choque).

Además, se abrirá una línea de ayudas para compensar el coste de instalación de protectores y para compensar las pérdidas económicas derivadas de los daños producidos en los cultivos.

Seguimiento de los puntos acordados

Eduard Escolà, portavoz del Gremi de la Pagesia, avisa de que velarán para que los acuerdos vayan «a buen puerto y en beneficio de la agricultura y ganadería de este país». «Necesitamos resultados palpables, y con el acuerdo firmado este domingo esperamos que se muestren muy pronto y que sean una mejora real y directa por el sector», subraya.

En este sentido, avisa de que Govern y campesinado se volverán a reunir en 15 días para hacer seguimiento de los acuerdos y garantizar que se cumplan.

En caso de que no salgan adelante, los campesinos recuerdan que esto todavía no se ha acabado. «Hoy no cortaremos carreteras porque es el acuerdo que se ha llegado y los campesinos tenemos palabra, pero estamos aquí para recordar que se tienen que cumplir. No nos podemos permitir que los campesinos tengan que irse o que alguien que se quiera dedicar no lo pueda hacer», subraya Joan Vidal.