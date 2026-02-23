Una joven cocinera de Tarragona, entre los 10 finalistas del premio de alta cocina de Le Cordon Bleu

Fotografía de Aina Perelló, la joven de Cambrils que es finalista del Premio Promesas de la Alta Cocina 2026 de Le Cordon Blue.Cedida

Una estudiante natural de Cambrils ha logrado situarse entre los 10 finalistas del XIV Premio Promesas de la Alta Cocina 2026 organizado por Le Cordon Bleu Madrid. Aina Perelló Rojas, que cursa el último año de formación en el Jesuites Sarrià-Sant Ignasi de Barcelona, competirá por las becas de 24.000 y 9.000 euros frente a jóvenes talentos de otras ocho provincias españolas.

Los finalistas representarán a sus respectivos centros educativos y comunidades autónomas, incluyendo Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña. La gran final se celebrará el próximo 14 de abril en la sede de Le Cordon Bleu Madrid, donde deberán presentar una receta con ingredientes y técnicas comunes ante un jurado profesional de primer nivel.

Para clasificarse, cada candidato tuvo que elaborar una vídeo receta de cinco minutos basada en un plato común: codorniz rellena con patatas suflé, con salsa y guarnición a elección del concursante. Además, debieron demostrar creatividad incorporando técnicas e ingredientes propios de sus regiones. La votación del público en redes sociales sumó puntos a la valoración del jurado profesional.

El jurado de la final estará compuesto por chefs y profesores de Le Cordon Bleu Madrid, siguiendo la tradición de ediciones anteriores, en las que presidieron figuras como Javier Olleros, del restaurante Culler de Pau, y otros grandes de la gastronomía española, incluidos Joan Roca, Martín Berasategui y Andoni Luis Aduriz.

El premio busca fomentar el talento joven en la alta cocina española y ofrecer oportunidades de formación de primer nivel. Los dos primeros clasificados obtendrán becas de 24.000 € y 9.000 €, mientras que la escuela del ganador recibirá un reconocimiento económico de 1.500 € por su labor educativa.

Con catorce años de trayectoria, el Premio Promesas de la Alta Cocina se ha consolidado como una plataforma nacional para que estudiantes menores de 25 años puedan desarrollar su carrera profesional y proyectar su talento en el ámbito culinario, colocando a jóvenes como Aina Perelló en el mapa de la gastronomía española.