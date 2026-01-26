Las últimas lluvias llenan el pantano de Riudecanyes hasta el punto de desbordamiento

El pantano de Riudecanyes se encuentra prácticamente a punto de rebosar después de los episodios de lluvia de los últimos días. La Comunidad de Regantes ha avisado el CECAT de esta posibilidad, una vez el agua ha alcanzado ya el cotat 219,30, de una máxima de 219,50. La previsión, si se mantiene la cantidad de agua que sigue entrando, es que acabe rebosando a lo largo de las próximas horas.

La intensidad de los golpes de viento durante este lunes por la mañana también ha ayudado a generar olas y desembalsar agua en la riera. Por este motivo, los regantes han pedido el CECAT que avise a los municipios aguas abajo (Riudecanyes, Montbrió del Camp, Cambrils y Mont-roig del Camp) para que cierren puntos bajos y accesos al curso fluvial.

Ayuntamientos como el de Riudecanyes, en este sentido, ya han emitido un bando informando la población y pidiendo «máxima precaución» ante el elevado nivel del pantano y de la posibilidad de desembalses o entradas repentinas de agua en la riera, «incluso de manera inesperada» por el efecto del viento y las olas. El consistorio ha aconsejado no acercarse al cauce ni a los puntos bajos, evitando cualquier actividad, y ha declarado cerrados todos los vados, accesos y zonas inundables ante un posible aumento repentino del caudal y el riesgo que eso puede suponer para las personas.