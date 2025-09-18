Policial
Dispositivo policial en el polígono de Riudoms por tráfico de drogas
La previsión de los Mossos d'Esquadra es que haya varios detenidos
Los Mossos d'Esquadra están llevando a cabo desde primera hora de la mañana un dispositivo policial contra el tráfico de drogas en Riudoms. Varias patrullas se han desplazado hasta el polígono del municipio del Baix Camp para realizar una entrada y registro en una nave.
Allí habrían localizado una plantación de marihuana indoor. La policía autonómica prevé que haya varios detenidos.
Seguirá ampliación