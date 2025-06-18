Grup 365 inaugura su primera panadería en Cambrils

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Grup 365 continúa su plan de expansión territorial con la apertura de su primer establecimiento en Cambrils, situado en la calle Sant Pere, 23. Esta nueva tienda representa un paso estratégico en el crecimiento del grupo, consolidando su presencia en la provincia de Tarragona y acercando su propuesta de valor a uno de los destinos más representativos de la Costa Daurada.

Cambrils, conocido por su carácter acogedor y por su dinamismo tanto en temporada alta como durante todo el año, se convierte en una ubicación clave para el modelo del Grup 365. El nuevo espacio está pensado como un punto de encuentro para residentes y visitantes, y destaca por su apuesta por la elaboración artesanal, la calidad del producto y una atención próxima.

La tienda contará con un horario amplio, de 06.00 h a 22.00 h los 365 días del año, y ofrecerá una selección cuidada de panadería, bollería y café. Esta apertura ha supuesto, además, la creación de 7 nuevos puestos de trabajo en la localidad.

El Grup 365 refuerza su compromiso con la generación de empleo local, el impulso al consumo de proximidad y la oferta de una experiencia de consumo pensada para el día a día, basada en la frescura, la proximidad y la calidad.

El Grup 365 es una empresa familiar, fundada el año 1999 por Emilia Castro y Juan Antonio Tena, que se ha consolidado como un referente en el sector. Con un equipo de más de 1.700 profesionales, elabora diariamente en su obrador productos que fusionan tradición e innovación.