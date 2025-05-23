La Fiesta de los Indianos y el Modernismo del Parque Samà se amplía a cinco días

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Parque Samà de Cambrils celebrará el próximo mes de junio la séptima edición de la Fiesta de los Indianos y el Modernismo, que este año se amplía a cinco días en dos fines de semana consecutivos: sábado 14 de junio y domingo 15 de junio, y el viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de junio.

Este 2025 el jardín histórico se consolida como fecha de apertura del Jardí Sonor en la Costa Daurada, un festival de conciertos únicos que tienen como escenario los principales recursos patrimoniales de la provincia de Tarragona y que llega a la quinta edición convertido ya en referencia al ámbito de la fusión de música y patrimonio de la Costa Daurada.

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, ha presidido la presentación de un acontecimiento que ya se ha consolidado en el calendario cultural catalán con una mezcla singular de música y tradición. Por su parte, el director del Parque Samà, Francisco Javier Castillo, se ha referido a la consolidación de un acontecimiento que cumple siete años «desde la constancia y la vocación de poner en valor unas raíces históricas que generan singularidad y enriquecen la oferta turística de la Costa Daurada».

Como en años anteriores, la Fiesta cuenta con el apoyo de la Federación Empresarial de Hostelería y Turismo de la provincia de Tarragona (FEHT).

Dos conciertos muy especiales

El Parque Samà acogerá dos conciertos, el primero el domingo día 15 a las 19 horas bajo un concepto de «tardeo y relax», en el que actuará Eva Sola, dúo compuesto por Albert Solà, productor, compositor y músico, y la compositora, cantante y pianista Eva Menéndez. El segundo tendrá lugar el sábado 21 a las 21 horas con una actuación íntima al atardecer de la mano de esta vocalista, saxofonista y compositora Eva Fernández.

Todos los visitantes que acudan al parque en estas fechas vestidos de época o blanco tendrán un 50% de descuento en la entrada en el parque de día, donde también habrá música cubana de 12 a 14 horas, con presencia de grupos de recreación histórica. En esta edición, como novedad, se repartirá La Veu del Parc Samà, un diario indiano y modernista que divulga los tesoros modernistas del Camp de Tarragona, junto con noticias de junio de 1881, año de inauguración del parque.

Jardí Sonor

Entre el 15 de junio y el 27 de septiembre, el Jardí Sonor transformará espacios naturales y patrimoniales del Camp de Tarragona en escenarios vivos de música y arte contemporáneo.

El promotor del festival, Pablo Vidal, ha puesto en valor la buena sintonía con el Parque Samà y los gestores del resto de los espacios, que ha permitido «crear una experiencia que va más allá de la música y permite disfrutar de otra manera estos maravillosos espacios, en algunos casos bastante desconocidos, de la Costa Daurada».

El programa incluye este año por primera vez el Mas Miró de Mont-roig del Camp. Su directora, Elena Juncosa, ha subrayado la apuesta decidida de la Fundación Mas Miró para propuestas como la del Jardí Sonor, y ha recordado los lazos con el Modernismo y los indianos: «El Mas Miró es conocido porque el artista pasaba sus veranos, pero pocos saben que fue comprado al Marqués de Mont-roig, que también era un indiano».

El Jardí Sonor propone una experiencia única e inmersiva, donde la música en directo dialoga con el paisaje, la memoria y el patrimonio. Cada concierto se ha concebido como una vivencia cultural llena: todos los espacios abrirán una hora antes de cada actuación a fin de que el público pueda explorar, disfrutar y conectar con el entorno en un ambiente acogedor y singular.