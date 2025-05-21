Víctimas del 17-A crean una asociación para reclamar «la verdad»

La tesorera de la asociación de víctimas del 17-A, Mireia Martínez, el vicepresidente, David Torrents, el presidente Javier Martínez, y el secretario, Jaume Alonso-Cuevillas.ACN

Víctimas de los atentados del 17-A han creado una asociación para reclamar «saber la verdad», mejorar los protocolos de acompañamiento y soporte a las víctimas en caso de atentado terrorista, evitar que se produzcan radicalizaciones y llevar a cabo las acciones «adecuadas», incluidas judiciales, para «hacer efectivos estos derechos», así como hacer tareas de divulgación con finalidades sociales. La asociación está presidida por Javier Martínez, el padre del niño muerto en la Rambla el 17-A.

En la presentación de la asociación, con el nombre «17-A Associació: Volem saber la veritat», Martínez ha reclamado cooperación a las autoridades y la ciudadanía. «Esperamos la ayuda porque la necesitamos», ha dicho.

En la presentación en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Martínez ha apuntado que la asociación quiere recordar las víctimas y el dolor por los atentados, pero también devolver a la sociedad el «apoyo» que les ha dado desde entonces. Es como un embrión. Si tenemos el apoyo económico que necesitamos haremos muchas cosas», ha remarcado. «Dentro de nuestro dolor, lo transformaremos en una cosa positiva», ha insistido Martínez, que ha subrayado que la asociación quiere ser «transparente».

Martínez también ha señalado que la asociación que se ha creado ahora quiere dar continuidad a la tarea de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (UAVAT) y hacer aquello que esta no pudo hacer. De hecho, Robert Manrique, exasesor de la UAVAT, ha denunciado el «mal trato» de las administraciones a las víctimas y ha lamentado que la UAVAT tuviera que cerrar técnicamente» hace dos años por falta de recursos.

Presidida por Martínez, el mosso d'esquadra dedicado a la lucha contra el terrorismo en el momento del 17-A y actualmente en excedencia, David Torrents ocupa la vicepresidencia de la asociación, el abogado Jaume Alonso-Cuevillas es el secretario y Mireia Martínez, hija de Javier Martínez y psicóloga sanitaria y de emergencia, es la tesorera.

Tarea de «sensibilización» y mejora de los protocolos

Torrents ha puesto especial énfasis en la necesidad de «sensibilización» para evitar radicalizaciones y que se produzcan nuevos atentados. Ha citado experiencias como la de Francia, donde víctimas del terrorismo hacen charlas a escuelas, por ejemplo. También ha remarcado la necesidad de cambiar protocolos que, ha dicho, «no están bien» y ha dicho que las víctimas no quieren un acto institucional el año, sino acompañamiento el resto de días.

Alonso-Cuevillas ha criticado los intentos del Estado para que no se sepa «la verdad» y ha hecho un recorrido por los procesos judiciales puestos en marcha para aclarar los hechos. También ha indicado que están iniciando contactos con víctimas y abogados de otros países para poner en marcha acciones judiciales en el extranjero.

Finalmente, el abogado Agustí Carles, letrado de algunas víctimas de los atentados del 17-A, ha reivindicado como las comparecencias en la comisión de investigación en el Congreso sobre el 17-A han ayudado a aclarar algunas cuestiones.