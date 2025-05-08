Mont-roig cede dos solares a la Generalitat para construir 34 viviendas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp ha iniciado los trámites para ceder dos solares de titularidad municipal a la Generalitat de Catalunya con el objetivo de impulsar la construcción de una treintena de viviendas de protección oficial (HPO) en el municipio. Esta acción forma parte de la primera convocatoria abierta por la Generalitat dirigida a particulares y ayuntamientos para promover la vivienda asequible y ampliar el parque público residencial.

Los dos terrenos que se ceden son, por una parte, el solar del antiguo Casino de Mont-roig, situado en la calle Major número 16, en el casco antiguo. Tiene una superficie de 467 m² y una edificabilidad de 1.400 m². Por otra parte, se cede también el solar de los Arenals, ubicado en la zona de Les Pobles, con una superficie de 2.680 m² y una edificabilidad neta de 1.449,88 m². Según la normativa urbanística vigente, con estos dos solares se podrían llegar a construir un total de 34 viviendas de protección oficial.

El Ayuntamiento de Mont-roig del Camp tiene la voluntad de seguir ampliando el parque público de vivienda protegida y prevé ceder otros solares municipales en futuras convocatorias que abra la Generalitat.