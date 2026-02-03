Diari Més

SUCESOS

Confinan a los vecinos de un bloque en Valls por el incendio en uno de los bajos

Los hechos pasaron el lunes por la tarde y ninguna persona resultó herida

Los bomberos tuvieron que cortar la persiana para poder acceder al local.

Los bomberos tuvieron que cortar la persiana para poder acceder al local.Bomberos

Shaila Cid
Publicado por
Shaila CidRedactora

Creado:

Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat trabajaron el lunes la tarde en un incendio en un local en Valls. El aviso lo recibieron a las 17.24 horas y se desplazaron seis dotaciones.

El fuego quemó la zona de cocina y el almacén de un local situado en los bajos de un edificio de planta baja más tres plantas superiores. Un 40% del local quedó afectado por el fuego y un 100% por temperatura. Por eso, los bomberos pidieron a los vecinos que se confinaran en su casa. 

El fuego quemó el 40% de local.

El fuego quemó el 40% de local.Bomberos

Los servicios de emergencias tuvieron que cortar con motodisco la persiana del local para poder acceder. Seguidamente procedieron a la extinción del fuego y cortaron los suministros. También revisaron los puntos calientes con la cámara térmica y ventilaron.

Finalmente, revisaron el agujero de la escalera y comprobaron los pisos. En el bloque de al lado también entró un poco de humo y procedieron a ventilarlo. Ninguna persona resultó herida.

tracking