El festival Guant de Valls se detiene este año para «reinventarse»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Guant, el Festival de Teatro de Títeres de Valls, no se celebrará este 2025 y se detiene para «reinventarse». En el anuncio del parón temporal, hecho este martes al Teatro Principal, su director artístico, Eudald Ferré, ha anunciado que deja la dirección después de las 20 ediciones. «Han sido 20 años muy bonitos», ha expresado Ferré.

El Ayuntamiento se ha fijado como objetivo su retorno el próximo 2026 y ya trabaja para hacerlo posible. «Nos hace falta buscar nuevos liderazgos y formas de gestión que nos permitan seguir teniendo un festival de calidad, que sea fiel a su esencia y que pueda seguir ofreciendo una experiencia enriquecedora para todos los asistentes, artistas y colaboradores», ha afirmado la concejala de Cultura, Rosa Rovira.

En su despedida, Ferré ha destacado que los festivales, en este caso el de títeres, son un «espacio de fiesta, encuentro y hermandad, donde el público y los artistas generan un vínculo y un crecimiento cultural y social.» El hasta ahora director artístico del Guant ha señalado que el certamen ha contribuido en el crecimiento cultural de la capital del Alt Camp como en otros municipios de Camp de Tarragona. «Haciendo que hoy en día se tengan más presentes los espectáculos de títeres en nuestros teatros», ha añadido.

El Guant arrancó en 2005 con un proyecto que a lo largo de estos años ha contado con la participación de otros municipios del territorio que también han sido escenario del festival. Al mismo tiempo, ha sido «altavoz» del arte centenario de hacer títeres «tanto característico» de la cultura popular catalana, así como un punto de encuentro para la gente del oficio y compañías internacionales. Su programación ha destacado por las propuestas innovadoras, tanto con espectáculos dirigidos a público familiar como espectáculos para adultos.