Meteorología
Fin de semana primaveral en Tarragona: sol, temperaturas agradables y sin lluvias
Se esperan días estables con cielos despejados y temperaturas ideales para hacer actividades al aire libre
Tarragona vivirá un fin de semana con un tiempo primaveral, caracterizado por cielos mayormente despejados y temperaturas agradables que invitan a disfrutar de actividades al aire libre. No se esperan precipitaciones y la estabilidad predominará durante estos días.
El sábado amanecerá con algo de nubosidad alta, pero rápidamente se impondrá el sol. La temperatura mínima rondará los 6 °C y la máxima alcanzará los 18 °C, con una visibilidad excelente en general y viento suave de dirección variable.
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El domingo continuará el ambiente soleado, con apenas algunos intervalos de nubes en zonas puntuales. Las temperaturas serán similares, con mínimas en torno a 5 °C y máximas cercanas a 18 °C, manteniéndose estables durante la tarde. No se prevén lluvias y los vientos serán moderados en momentos puntuales, principalmente en el litoral.
La próxima semana continuará con condiciones estables y cielos despejados en Tarragona, ofreciendo un tiempo ideal para paseos, deporte y actividades al aire libre. Las temperaturas máximas pueden llegar a superar los 20 grados.