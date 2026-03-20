Los mejores planes para hacer en Tarragona este fin de semana

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Este fin de semana el Camp de Tarragona se llena de propuestas variadas para todas las edades. Varios municipios han programado citas gastronómicas, obras de teatro, ferias y muchas actividades más para disfrutar de un día primaveral y salir a la calle.

Starraco Unlimited

Este fin de semana llega una nueva edición del Starraco Infinity, que llenará el Palau i Recinte Firal i de Congressos del multiverso más fantástico. Este año lo hace cargado de novedades con la presencia de artistas internacionales de renombre (Natalia Tena, Devon Murray, Javier Botet, Grangel Studio, y con experiencias inmersivas y photocalls que trasladarán al público asistente al interior de las sagas más míticas y queridas del género: Star Wars, Stargate, Stranger Things o Harry Potter estarán presentes en el salón con recreaciones de escenas y espacios icónicos hasta ahora nunca vistos, ya que han sido creados expresamente para esta cita.

Las entradas -con precios de 14 € el adulto y 9 € la júnior, y acceso gratuito para los menores de 8 años- ya se pueden adquirir a través de inscripcions.tarragona.cat, con descuentos especiales disponibles en taquilla para colectivos acreditados.

Cap Butaca Vacía

El Campo de Tarragona y las Tierras del Ebro vivirán el próximo 21 de marzo una movilización escénica con 22 funciones programadas en 22 teatros de 21 municipios, en el marco de Cap Butaca Buida – Diada del Teatre. La iniciativa invita al público de todo el territorio a llenar las plateas en una misma jornada coincidiendo con la Semana Mundial del Teatro.

La jornada implicará equipamientos escénicos de Alcanar, Alcover, Altafulla, Amposta, Barberà de la Conca, Calafell, Cambrils, la Canonja, el Catllar, Falset, el Morell, Reus, Riudoms, Tarragona, Tortosa, Valls, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, el Vendrell y Vila-seca, entre otros municipios del territorio.

Entre los espacios participantes hay equipamientos destacados como el Teatro Fortuny y el Teatro Bartrina de Reus, el Teatro Tarragona, la Sala Trono, el Teatro Auditorio Felip Pedrell de Tortosa, el Centro Cultural de Valls, el Teatro Àngel Guimerà del Vendrell o el Auditorio de la Unió Filharmònica de Amposta, que conviven con teatros municipales y espacios culturales repartidos por todo el territorio.

HospiBrick & Click

L'Hospitalet de l'Infant acogerá la cuarta edición del HospiBrick & Click, la feria conjunta de LEGO y Playmobil mayor de Cataluña. El acontecimiento tendrá lugar en el pabellón deportivo y contará con más de 300 metros cuadrados de exposición.

En la feria se podrán ver 12 dioramas de Playmobil y unos 120 m² de creaciones de LEGO —40 m² más que en la edición anterior—, montados por miembros de las asociaciones Somosclicks (Playmobil) e Hispalug (LEGO). Además del espacio expositivo, habrá dos paradas de venta especializada y una zona de juegos con bricks de LEGO para los más pequeños.

La feria incluirá también un espacio de pinta y colorea y un concurso infantil de montaje de dioramas de LEGO y Playmobil, dirigido a niños y niñas de hasta 14 años. Las plazas son limitadas y hace falta preinscripción.

Como novedad de este año, se habilitará un espacio dedicado a la impresión 3D, donde se podrán ver piezas de LEGO y Playmobil creadas con esta tecnología y las impresoras en funcionamiento.

La feria abrirá el sábado 21 de marzo, de 10 a 13 h y de 16 a 20 h; y el domingo 22 de marzo, de 10 a 13 h y de 17 a 19 h. La entrada tendrá un precio de 2 euros, mientras que los menores de 10 años podrán acceder gratuitamente.

Mostra Ranxets en Torredembarra

La nueva edición de la Mostra Ranxets, la esencia de la cocina torrenca, de Torredembarra tendrá lugar el próximo 22 de marzo en la plaza de las Remendadores (Jardines de Cal Bofill). En la jornada participarán siete establecimientos de restauración, el cocinero Àlex Segú y dos bodegas. Los asistentes podrán degustar nueve platillos diferentes de Ranxets a 5 euros, bebidas aparte.

Cal Silver ofrecerá arroz con bacalao y albóndigas con sepia; el cocinero Àlex Segú bull al ajo y pimienta; El Cau de la Torre croquetas con tinta calamar; La Ona Livorno fideuejat de calçots y bacalao con alioli de romesco; Las Palmeras fideuejat con tinta de sepia y alioli; Óxido Restaurando fideuejat de pop y alcachofa; Ristretto Catering fideuejat con sepia, gambas y mejillones; y Xalobar arrossejat con gamba blanca de Tarragona y alioli.

La bodega Bon vi y la bodega Cal Serafí dispondrán de bebidas y de vinos y cavas de calidad.

Recibimiento a David Giménez

Salou recibirá este domingo, 22 de marzo, a las 12 del mediodía, a David Giménez, el joven de 31 años conocido a Instagram con el perfil de Reto de David, una travesía que lo ha llevado a recorrer a pie la península Ibérica durante más de 250 días.

El municipio ha preparado un acto para darle la bienvenida en la plaza de las Comunitats Autònomes, delante del monumento al Rey Jaume I. El alcalde de Salou, Pere Granados, el concejal de Deportes, así como familiares, amistades y vecinos, participarán en la recepción después de que Giménez haya completado más de 6.000 kilómetros caminando.