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MEDIO AMBIENTE

La ACA y la asociación ambiental la Sínia alargan el convenio de custodia fluvial del río Gaià

La colaboración empezó en 2017 para recuperar «la integridad y calidad de los hábitat fluviales» en esta cuenca

Talleres de educación ambiental de la Sínia en el río Gaià

Talleres de educación ambiental de la Sínia en el río Gaià

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Redacció ACN

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La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) y la asociación medioambiental la Sínia han ampliado cuatro años más el convenio de custodia fluvial de la cuenca del río Gaià, que engloba cinco comarcas - Tarragonès, Alt Camp, Conca de Barberà, Baix Penedès y Anoia-. La colaboración empezó el año 2017 y ha permitido llevar a cabo acciones de conservación y mantenimiento para recuperar la integridad y calidad de los hábitats fluviales y conservar la biodiversidad en el Gaià. También se ha promovido la educación y el voluntariado ambiental.

Las entidades destacan que se ha alcanzado «un nuevo hito en la gobernanza de los espacios fluviales y zonas húmedas», porque alargar el acuerdo cuatro años más «abre el camino» para otros convenios a punto de vencer o que se firmen en un futuro.

La Sínia se ha encargado de seguir y evaluar indicadores biológicos de poblaciones de pescados , invertebrados acuáticos, mariposas diurnas, anfibios y tortugas acuáticas. En el río Gaià hay hábitats de interés comunitario como las alamedas y freixenedes, y especies protegidas como la tortuga de arroyo (Mauremys leprosa) declarada vulnerable, o el cangrejo de río europeo (Austropotamobius pallipes), en peligro de extinción.

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