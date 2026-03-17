Denuncian una posible contaminación en el Bogatell a la altura de Vallmoll

La Mare Terra Fundació Mediterrània, con sede en Tarragona, ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil por una posible contaminación de aguas en el torrente del Bogatell, un curso fluvial que nace en Nulles y desemboca en el río Francolí. La denuncia se formalizó el último viernes, 13 de marzo, después de que la entidad recibiera una comunicación sobre una posible afectación ambiental detectada en la zona del polígono Mas Vell de Vallmoll, donde se habría percibido un fuerte olor de aguas residuales.

Según la información recogida por la fundación, el caso ya había sido puesto en conocimiento de las autoridades e incluso se habrían hecho actuaciones previas de control, como la toma de muestras de agua por parte de los servicios ambientales competentes. Sin embargo, desde la entidad medioambiental alertan de que el problema podría persistir y reclaman que se investiguen los hechos para determinar el origen y evitar posibles vertidos contaminantes en el medio natural.

A raíz de este caso, la fundación ha anunciado que reforzará su área de inspección y denuncia de vertidos ilegales con el objetivo de intensificar la vigilancia y la respuesta ante posibles episodios de contaminación. Esta nueva etapa incorporará también la intervención directa de un abogado para dar apoyo jurídico a las denuncias que se presenten.

Mare Terra Fundació Mediterrània forma parte del movimiento ambientalista impulsado desde Tarragona a partir del Centro de Iniciativas Ecológicas Mediterráneo, creado el año 1993 con la voluntad de promover la conservación y la recuperación del entorno natural. Con el paso de los años, la entidad ha desarrollado proyectos de educación ambiental, sensibilización y cooperación internacional, y se ha consolidado como uno de los colectivos de referencia a la demarcación en la defensa del medio ambiente y la promoción de un modelo de desarrollo más sostenible. Entre sus actividades también destacan programas educativos e iniciativas de difusión y concienciación que han implicado miles de alumnos y centros educativos.