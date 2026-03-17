Una concejala de Perafort abandona el equipo de gobierno para facilitar una moción de censura

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El grupo municipal, Todos Somos Perafort y Puigdelfí (ERC-AM) presentó este lunes una moción de censura para provocar un cambio de gobierno al municipio, argumentando la «incapacidad para dar respuesta a las necesidades reales de la ciudadanía» por parte del gobierno de Martí i Pla con Perafort.

La propuesta, sin embargo, se facilitó a través del abandono de una concejala «tránsfuga» del gobierno municipal, Elisabet Albujar Alpuente, alcaldesa de la Pedanía de Puigdelfí y encargada de la concejalía de Enseñanza y Bienestar Social. Una acción que el alcalde del municipio, Joan Martí Pla i Pla, critica que ERC «ocultó» en el anuncio de la medida y que «no respeta el pacto antitransfuguismo».

El apoyo de Albujar permitirá a la oposición municipal de Perafort ejecutar definitivamente la moción de censura con mayoría. El grupo de ERC —tres concejales liderados por Jordi Cacho Pallarés- y Federación de Independientes de Cataluña (FIC) sumarán un voto a favor y tendrían un total de cinco, superando los cuatro con los que se quedaría el gobierno de Martí Pla.

La moción ha sido presentada este lunes y según la legislación quedaría «automáticamente convocado el décimo día hábil» después de la fecha de registro, es decir, para el próximo 30 de marzo. En este sentido, el que quedará para definir es quien será el alcalde o alcaldesa del municipio si se hace efectiva la moción de censura, a la espera de que se convoque el Pleno necesario para llevarla a cabo.

Argumentos y moción

El objetivo de la moción de censura, de acuerdo con el comunicado de ERC-AM, es crear una «alternativa de gobierno eficiente» y una «nueva etapa política» al municipio, donde Joan Martí Pla i Pla estuvo reelegido como alcalde el año 2023. El alcalde apelaba a una «traición» de la concejala tránsfuga, quien|quién también tendrá que definir si mantiene la continua dentro del gobierno como «no-adscrita» o dentro de otra formación política.

«La moción no responde a ningún otro motivo que a oscuros intereses sustentados en el transfuguismo», lamentaba a Martí Plano en su comunicado de respuesta. Entre los principales argumentos de ERC-AM, se aludía a la «falta de transparencia» del gobierno, así como reiterados «incumplimientos por parte del Ayuntamiento del código ético del municipio».

Una cuestión que Martí Pla también calificó «de oportunista», haciendo referencia al hecho de que la moción de censura coincidiría en un periodo donde el Ayuntamiento recibiría una «fuerte inyección económica por una compensación urbanística pendiente de la creación de un polígono petroquímico».

Otros motivos presentados por el ERC-AM se centraban en la «inseguridad ciudadana» o la situación de «parálisis y falta de gestión», que según el grupo municipal se ha traducido en «obras y proyectos inacabados sin soluciones». Por su parte, el grupo municipal el alcalde afirmaba que «sea cuál sea el resultado de la moción, el grupo municipal se mantendrá intacto en el compromiso con la ciudadanía», sin determinar la situación de Elisabet Albujar.

Ahora, el alcalde de Perafort podría abandonar el cargo después de casi tres décadas (desde 1999) aunque mantendría su posición como presidente del Consejo Comarcal del Tarragonès hasta el 2027. El nuevo gobierno municipal se tendría que definir después de hacer efectiva la moción, definiendo la nueva distribución del equipo gubernamental con un nuevo alcalde.