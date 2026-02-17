Los restaurantes de Tarragona con Sol Repsol 2026: dos nuevos locales se incorporan a la lista

Imagen de todos los ganadores de los Soles de la Guía Repsol 2026.Gerard Marti Roig

La provincia de Tarragona refuerza su posición como uno de los grandes referentes gastronómicos de Cataluña tras la última edición de la Guía Repsol 2026. La demarcación cuenta actualmente con 15 restaurantes distinguidos con uno o dos Soles, después de que dos nuevos establecimientos se hayan incorporado este año a la prestigiosa lista.

Las novedades son Cervus, en Reus, y QuintaForca, en Nulles, que han logrado su primer Sol Repsol. Con estas incorporaciones, la provincia suma ya 13 restaurantes con un Sol, consolidando el crecimiento de propuestas que combinan producto de proximidad, creatividad y técnica.

En la categoría de Dos Soles se mantienen como grandes referentes Les Moles, en Ulldecona, y Villa Retiro, en Xerta, dos destinos imprescindibles para los amantes de la alta cocina en el sur de Cataluña. Cambrils es el municipio con mayor concentración de Soles en la provincia, con tres restaurantes distinguidos: Can Bosch, Miramar y Rincón de Diego, todos ellos referentes históricos de la cocina marinera y de producto.

Restaurantes de Tarragona con Sol Repsol 2026 Les Moles (Ulldecona) – ★★

Villa Retiro (Xerta) – ★★

Can Bosch (Cambrils) – ★

Miramar (Cambrils) – ★

Rincón de Diego (Cambrils) – ★

AQ (Tarragona) – ★

El Terrat (Tarragona) – ★

Ferran Cerro (Reus) – ★

Cervus (Reus) – ★

L'Antic Molí (Ulldecona) – ★

El Celler d’en Joan Pàmies (Riudoms) – ★

Citrus del Tancat (Alcanar) – ★

Quatre Molins (Cornudella de Montsant) – ★

QuintaForca (Nulles) – ★

Deliranto (Salou) – ★

Tarragona ciudad también cuenta con dos establecimientos reconocidos: AQ y El Terrat. Reus suma también dos Soles gracias a Ferran Cerro y al recién incorporado Cervus, mientras que Ulldecona mantiene su peso gastronómico con Les Moles y L'Antic Molí.

También figuran en el mapa provincial otros municipios con restaurante distinguido como Citrus del Tancat en Alcanar, Quatre Molins en Cornudella de Montsant, El Celler d’en Joan Pàmies de Riudoms, y Deliranto en Salou.

Más allá de los Soles, la presencia tarraconense en la guía es todavía mayor, con cerca de un centenar de establecimientos reconocidos con Solete y 25 restaurantes recomendados. Un mapa gastronómico amplio y diverso que demuestra que Tarragona vive uno de sus momentos más brillantes.