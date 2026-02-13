Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Los precios han moderado su crecimiento en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre este mes de enero. El IPC interanual publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se ha situado en el 2,1%, siete puntos menos respecto a diciembre, y un punto por debajo de enero de ahora hace un año.

Las bebidas alcohólicas, con un 4,9%; los restaurantes y alojamientos, con un 4,1%; y los seguros, con un 5,4%, son los capítulos que más han subido respeto hace un año. Por el contrario, los transportes bajan un 1,3%; la vivienda, el agua y la electricidad, moderan la subida con un 1,7% respecto al 5,1% de enero de 2025; mientras que la alimentación se incrementa el 2,9%, dos décimas menos que hace un año.

En la franja baja se sitúa la ropa y calzado, con un 3,2% de aumento anual, pero que notan un descenso del 10,4% respecto al índice del mes de diciembre, por el efecto de las rebajas.