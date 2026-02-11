58 municipios de Tarragona en zona de emergencia nuclear no disponen del plan de prevención

El 55% de los municipios expuestos al riesgo de una emergencia nuclear no tienen aprobado el Plan de Actuación Municipal de Emergencia Nuclear (PAMEN). Son 58 municipios de 104, muy situados a una distancia de entre 10 y 30 kilómetros de las centrales de Ascó y Vandellòs II, lo que se conoce como Zona 2. Los que están a menos de 10 kilómetros (Zona 1), todos lo tienen aprobado.

Sin embargo, de las localidades que sí que tienen el PAMEN, uno de cada tres no lo tiene actualizado. El informe ha sido elaborado por la Síndica de Agravios, que lo ha entregado al Parlament y lo ha hecho llegar a los ayuntamientos analizados y al Gobierno. «La Generalitat tendría que ayudar a los municipios más pequeños para que lo tengan», ha dicho la síndica Esther Giménez-Salinas.

Los datos se recogen en la informe 'Evaluación de los planes de actuación municipal de emergencia nuclear', elaborado desde la sindicatura. El PAMEN es un documento que todos los municipios situados a menos de 30 kilómetros de las nucleares tienen que tener. Entre las funciones hay activar y preparar las estaciones de clasificación y descontaminación para que estén operativas durante la emergencia, informar y dar avisos en la población, albergar y alcanzar la población evacuada, colaborar en la prestación de asistencia sanitaria y social o transmitir las comunicaciones durante la emergencia.

Entre los que no lo han elaborado, el que más población tiene es Cambrils, situado a menos de 30 kilómetros de Vandellòs II. Tampoco tienen localidades como Deltebre o Riudoms. De los 46 que sí que disponen, quince no lo tienen actualizado.

Entre las competencias que corresponden a las personas encargadas de dirigir los PAMEN (los alcaldes y las alcaldesas), también hay la de promover y facilitar la participación ciudadana en los simulacros que se organicen. Esta ha estado también una de las reclamaciones de la Síndica de Agravios, que se hagan simulacros, puesto que en el informe también se pone de manifiesto que no consta que se hayan hecho.

Poca formación

Otras carencias detectadas ponen en evidencia que solo un 28% de los municipios han recibido formación sobre como actuar en una situación de emergencia nuclear. En este sentido, es destacable que más de la mitad de los municipios situados en un radio inferior a 10 kilómetros de las centrales nucleares de Ascó o Vandellòs no han recibido esta formación. «Si no tenso el plan es imposible hacerlo. Tenemos que insistir en la formación de las personas y hemos detectado que esta formación falta mucho», ha apuntado Giménez-Salinas.

En cuanto a las infraestructuras, el estudio alerta que más de la mitad de los municipios no han resuelto las carencias en telecomunicaciones que esta institución ya denunció en 2019. Así, desde el organismo se expone que «el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 evidenció la fragilidad de las redes de telecomunicaciones, principalmente a causa de la carencia de autonomía de muchos repetidores». Además, el informe solicita que antes de finalizar la legislatura actual el Gobierno impulse el desdoblamiento de la C-12, «o como mínimo, que se lleve a término la licitación, dado que es una vía principal de evacuación en caso de emergencia nuclear».

Respecto a la posibilidad de sancionar o advertir los municipios que no hayan elaborado el PAMEN, Giménez-Salinas ha priorizado la prevención. «Creo más en la conciencia de las personas que esto es imprescindible que no en un aviso de una sanción de una normativa. La cuestión es: si la mitad de los municipios lo han hecho quiere decir que la otra mitad también lo puede hacer», ha afirmado.