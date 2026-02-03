Torredembarra cortará el passeig Miramar entre el 9 y el 17 de febrero

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

l El Ayuntamiento de Torredembarra ha anunciado el corte total del paseo Miramar entre los días 9 y 17 de febrero después de detectar desperfectos en la vía. Concretamente, las afectaciones observadas se centran en el asfaltado, que se renovará en algunas partes aprovechando que las reparaciones entran en el periodo de garantía de los trabajos.

La movilidad quedará prohibida y no se podrá acceder a los aparcamientos privados. Además, se advierte a los vecinos de la necesidad de uso de los contenedores situados en las calles Gerona y Tarragona y las paradas de autobús se trasladarán durante este periodo a la avenida Sant Jordi, como hace cinco años.